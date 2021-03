Ex Verona, Malesani: “Il mio errore? Allenare l’Hellas”

Il tecnico: "Scelta fatta per amore, sbagliai"

"So qual è stato il vero errore della mia carriera. Dopo il Parma ho deciso, per amore di Verona, di allenare l’Hellas. L’errore non fu solo la retrocessione di quell’anno, ma il fatto che nella vita non si deve mai tornare indietro. Me lo hanno detto diversi colleghi. Ho fatto una scelta sbagliata, avrei dovuto guardare avanti".