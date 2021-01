Ex Verona, ufficiale: Pecchia riparte dalla Cremonese

Fabio Pecchia riparte dalla Cremonese.

Il tecnico, al Verona dal 2016 al 2018, con una promozione in Serie A e una successiva retrocessione in B, è stato chiamato dal club grigiorosso per rimpiazzare l’esonerato Pierpaolo Bisoli.

Questa la nota diramata dalla Cremonese.

“U.S. Cremonese comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra al Sig. Fabio Pecchia.

Nato a Formia il 24 agosto 1973, ex centrocampista di Juventus, Torino, Sampdoria, Napoli e Bologna Pecchia ha intrapreso la carriera di allenatore nel 2011 guidando Gubbio, Latina, Hellas Verona, Fukuoka e Juventus Under 23″.