Fanna: “Verona, avanti così: questa squadra è il presente, il club programmi il futuro”

Piero Fanna, bandiera gialloblù, parla del momento dell’Hellas, intervistato dal “Corriere di Verona” oggi in edicola.

Dice, parlando delle prospettive di squadra e club: “Che cosa fare ora? Proseguire lungo la rotta che è stata tracciata e costruire, insieme al presente, un futuro che possa assicurare a questa realtà una presenza stabile in Serie A, togliendosi qualche sfizio, facendo soffrire regolarmente le grandi, divertendosi e facendo divertire il pubblico. Un Hellas con la mente libera e sempre in lotta, mai disposto ad arrendersi, chiunque ci sia davanti, come vogliono che sia i tifosi. Sarà importante programmare con attenzione: è da quest’aspetto che dipende tutto”.