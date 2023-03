Fanna: “Verona, con la Juve gioca con orgoglio: devi dare un segnale”

Ha detto Fanna, doppio ex della partita: "Proprio perché non c’è niente da perdere bisogna provarci. Comunque, al di là dell’esito finale delle gare, occorre che il Verona mostri orgoglio, dando un segnale per i prossimi impegni. La Juventus è in un’eccellente condizione di forma. Non entro nel merito della penalizzazione, vedremo se il meno 15 sarà confermato o meno. A prescindere da quello che accadrà, sono convinto che alla fine arriveranno nelle prime posizioni. Alla Juve conta soltanto vincere”.