Guidolin: “Verona sorpresa, Juric può fare un capolavoro”

Francesco Guidolin, ex giocatore del Verona e del Bologna, poi anche tecnico per quattro stagioni della squadra rossoblù, ha parlato della partita di domani tra le due squadre, intervistato dal “Corriere del Veneto” oggi in edicola.

A proposito dell’Hellas e di Ivan Juric, Guidolin ha detto: “Il suo Verona è stata la sorpresa della scorsa stagione e garantisco che non c’è nulla di più difficile che rivincere dopo una stagione vincente. A Juric in questo secondo anno sta riuscendo: grande merito suo, del club e dei giocatori che lo seguono evidentemente con grande entusiasmo. In questo momento l’Hellas ha una proiezione finale in classifica da 60 punti: per una squadra medio-piccola sarebbe un capolavoro, ma questo Verona può riuscirci“.