Ritiro Pazzini, l’omaggio del Verona: “In bocca al lupo!”

“Da tutto l’Hellas Verona FC ‘in bocca al lupo’ per questo nuovo capitolo della tua vita, Pazzo!”.

Questo il messaggio pubblicato dal Verona via social per omaggiare Giampaolo Pazzini nel giorno in cui l’ex attaccante e capitano gialloblù ha annunciato il ritiro dal calcio.

Il Pazzo ha giocato nell’Hellas dal 2015 al 2020, collezionando 135 presenza con 50 gol segnati.

Con il Verona ha colto due promozioni in Serie A, nel 2016-2017 e nel 2018-2019. Proprio nel 2016-2017 ha conquistato con la maglia dell’Hellas il titolo di capocannoniere in B, firmando 23 reti.