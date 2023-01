Si è spento improvvisamente Patrizio Billio: giocò nel Verona nel 1994-95

Un malore improvviso ha portato via Patrizio Billio, ex calciatore, al Verona nella stagione 1994-95.

Billio è stato stroncato da un infarto ieri, mentre giocava a padel con gli amici. Aveva 48 anni. Era tecnico per l'Academy del Milan in Kuwait.

L'Hellas ha pubblicato una nota in cui "esprime il più sentito cordoglio per la scomparsa di Patrizio Billio, calciatore che ha indossato la maglia gialloblù nella stagione 1994/95, stringendosi attorno alla famiglia in questo momento di dolore".