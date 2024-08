Verona-Cesena, biglietti a 1 euro per gli abbonati

Al via la prevendita dei tagliandi per la partita di sabato al Bentegodi

Hellas Verona FC informa che i biglietti per la sfida Hellas Verona-Cesena , match valido per i 32esimi di finale della Coppa Italia Frecciarossa 2024/25 , in programma sabato 10 agosto (ore 18.30), allo stadio ‘Bentegodi’, sono disponibili nei punti vendita TicketOne e sul portale hellasverona.ticketone.it da oggi, lunedì 5 agosto.

Per questa sfida Hellas Verona FC ha deciso di dedicare una speciale promozione a tutti i tifosi che hanno rinnovato in fase di prelazione - fino a ieri, domenica 4 agosto - il proprio abbonamento, che potranno acquistare il biglietto per la partita contro il Cesena al prezzo di 1€ in prevendita, fino a venerdì 9 agosto.