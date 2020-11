Di Francesco: “Godiamoci la vittoria”

Al termine del successo in Coppia Italia sul Verona per 2-1, Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa.

Queste le parole del tecnico del Cagliari, riportate da “blogcagliaricalcio1920.net”: “Pereiro sta facendo un percorso per recuperare, ha avuto poche occasioni oer recuperare ma io cerco la squadra che ni dà più garanzie. Non parliamo della gara contro lo Spezia, godiamoci questa vittoria“.

Di seguito: “Oggi volevo dare una chance ad Albe, ma la squadra è unita e si mettono tutti a disposizione. Anche senza Simeone andremo avanti con il nostro gioco. Nel secondo tempo siamo calati perche il Verona è cresciuto e avevamo giocatori che non giocavano da tempo“.