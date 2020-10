Genoa, allenamenti a numero chiuso. Attesa per i nuovi tamponi

Sono attesi per le prossime ore i responsi per i tamponi cui si sono sottoposti i tesserati del Genoa.

In questi giorni sono arrivati a 17 i contagi da coronavirus nel gruppo rossoblù.

Il Genoa sarà il prossimo avversario del Verona, nella partita in programma al Bentegodi alle 20.45 di lunedì 19 ottobre.

In questa fase, il tecnico del Grifone, Rolando Maran, dirige allenamenti a numero chiuso, con gruppi al massimo di sei atleti per volta in campo.

Sono molti i Primavera chiamati per prepararsi in vista della trasferta con l’Hellas, aspettando di capire l’esito dei test per rilevare il Covid 19.