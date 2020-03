Taglio stipendi, la Juve si accorda: 90 milioni in meno per giocatori e staff

La Juventus ha raggiunto un accordo con giocatori e staff per il taglio degli stipendi, in seguito all’emergenza coronavirus.

Saranno 90 i milioni che, sulla base dell’intesa raggiunta, non verranno pagati.

Questa la nota del club.

“Juventus Football Club S.p.A. comunica, in ragione dell’emergenza sanitaria globale attualmente in corso che sta impedendo lo svolgimento dell’attività sportiva, di aver raggiunto un’intesa con i calciatori e l’allenatore della Prima Squadra in merito ai loro compensi per la restante parte della corrente stagione sportiva. L’intesa prevede la riduzione dei compensi per un importo pari alle mensilità di marzo, aprile, maggio e giugno 2020”.