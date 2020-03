Lotito è convinto: “Il virus si sta ritirando”. Ma Agnelli replica: “Sei un virologo?”

Scambio polemico nel corso dell’assemblea di Lega A tra i presidenti di Lazio e Juventus, Claudio Lotito e Andrea Agnelli.

Il patron della Lazio è il più accanito sostenitore della ripresa del campionato in tempi contenuti. Soltanto dopo lunghe titubanze ha rinunciato a far tornare ad allenare la squadra.

Riporta “Tuttosport” il dialogo che ci sarebbe stato ieri durante la videoconferenza tra i vertici dei club” Avete visto i dati? Oh se sta a ritirà! Ma poi io lo so: io parlo con i luminari, quelli che stanno in prima linea, non con i medici delle squadre“, le parole di Lotito.

Andrea Agnelli presidente della Juventus, ha replicato: “Eh certo: ora sei diventato anche un esperto virologo“