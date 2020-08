Mercato, Ninkovic: il Verona c’è

Nikola Ninkovic è sempre un’idea precisa per il Verona.

Il fantasista serbo è stato allenato al Genoa da Ivan Juric. Per caratteristiche è adatto ad agire nella coppia di trequartista a supporto della punta centrale, modulo adottato dall’Hellas in questa stagione, ma può allargarsi anche in fascia, muovendosi da ala.

Dopo aver raggiunto la salvezza in B con l’Ascoli, Ninkovic è pronto per nuove esperienze. Con Juric che lo conosce bene, Verona è la piazza che può consentirgli di fare il salto di qualità in Serie A.