Il Milan cambia sul mercato.

Il prossimo avversario dell’Hellas, infatti, cede due pedine che non rientrano più nei piani di Stefano Pioli.

Suso andrà al Siviglia, tornando dunque in Spagna. Va in Germania, invece, Krysztof Piatek: per lui è ormai in chiusura il trasferimento all’Hertha Berlino.