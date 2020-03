Moggi: “Il campionato deve proseguire. Sì agli aiuti al calcio dal Governo”

Luciano Moggi, ex dirigente calcistico, ha parlato con il portale www.tuttomercatoweb.com della situazione del mondo del pallone in seguito all’emergenza coronavirus.

Queste alcune sue dichiarazioni: “Bisogna sperare che il campionato continui, c’è una lotta aperta ovunque. Non si può congelare il torneo. Tutti devono sperare di proseguire. I club, la Federazione, tutti quelli che hanno un interesse. Attenzione: neanch’io farei ripartire il campionato, poi però penso a tutte le conseguenze del sistema. Se ti manca l’indotto economico non puoi proseguire. Il taglio degli stipendi?. Si tratta di amor proprio e buonsenso. Sarebbe carino nei confronti di chi non prende neanche mille euro al mese. Aiuti dal Governo? Lo Stato guadagna dal calcio. Quindi si, un aiuto potrebbe partire anche dal Governo. Ma il nostro calcio deve sapersi amministrare”.

Aggiunge Moggi: “Il virus più virulento sarà quello economico. Se fosse possibile riprendere il campionato, che comunque non sarebbe del tutto regolare, si andrebbe incontro ad una ripresa. Se invece non si potesse riprendere, rischierebbero tante società che così dovrebbero portare i libri in tribunale“.