Mondiali, Serbia-Camerun 3-3: Hongla in campo, Ilic e Lazovic in panchina

Partita con molte emozioni, 55' in campo per il mediano, Stojkovic non inserisce gli altri due gialloblù

In campo per 55' Martin Hongla, mediano del Verona, sostituito dal ct dei Leoni Indomabili, Rigobert Song: al suo posto, Vincent Aboubakar, che ha poi trascinato con un gol e un assist al pareggio il Camerun, fin lì in svantaggio per 3-1.