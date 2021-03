Che bravo Lovato: prova ok con l’Italia Under 21, Spagna fermata

Prova di qualità per il giocatore dell'Hellas nella gara disputata a Maribor

Prestazione di grande qualità per Matteo Lovato con l'Italia Under 21, nella partita con la Spagna, seconda gara del girone eliminatorio dell'Europeo di categoria.

La gara si è chiusa sullo 0-0, un risultato che tiene in piena corsa gli Azzurrini per il passaggio ai quarti di finale, al via a maggio.