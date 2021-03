Grande Barak, la Repubblica Ceca travolge l’Estonia

Il giocatore del Verona a segno nel 6-2 nella gara di qualificazione a Qatar 2022

Antonin Barak grande protagonista nella partita che ha aperto per la Repubblica Ceca il girone di qualificazione al Mondiale che si disputerà in Qatar il prossimo anno.

Il giocatore del Verona è stato tra i migliori interpreti della gara in cui, in trasferta con l'Estonia, la sua nazionale si è imposta per 6-2.