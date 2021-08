Nazionali, Coppola e Terracciano in Under 19

I due giocatori gialloblù chiamati dal commissario tecnico Nunziata per l'amichevole con l'Albania

Dopo l'esperienza comune dello scorso giugno con la Nazionale Under 18, culminata con l'amichevole contro i pari età dell’Austria, è arrivata anche la prima convocazione con l'ItaliaUnder 19 per i gialloblù, classe 2003, DiegoCoppola e FilippoTerracciano.