Nazionali, Lovato all’Europeo con l’Under 21

Il difensore gialloblù chiamato dal ct Nicolato. Italia nei quarti con il Portogallo

Il difensore gialloblù Matteo Lovato, dopo le 23 presenze in Serie A con la maglia dell'Hellas e le sue prime 3 gare con l'Italia Under 21, proprio nel corso della corrente stagione 2020/21, ha ricevuto la convocazione del tecnico Paolo Nicolato per gli Europei 2021 di categoria.