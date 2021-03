Nazionali, Lovato vola, Barak ko con la Repubblica Ceca

Il difensore protagonista. Fuori Ilic e Lazovic nella Serbia che vince in Azerbaijan

Grande gioia per Matteo Lovato con l'Under 21 dell'Italia.

Di nuovo titolare nella partita con la Slovenia, il difensore gialloblù è stato tra i migliori nelle fila degli Azzurrini, che hanno vinto per 4-0 e si sono qualificati per i quarti dell'Europeo.

Sconfitta, invece, nella terza gara del girone eliminatorio per il Mondiale in Qatar, la Repubblica Ceca di Antonin Barak: a Cardiff, il Galles si è imposto per 1-0. Barak è entrato a 3' dalla fine, al posto di Ondrej Kudela.