Orrico: “Di Atalanta, Verona e Sassuolo il calcio più europeo d’Italia”

L'ex allenatore: "Nelle squadre di seconda fascia ci sono sperimentazione e un'idea di calcio diverso"

Riguardo, invece, il troppo tatticismo più volte espresso nei confronti del gioco nel nostro paese, Orrico risponde così: "Badate bene, il tatticismo è una forma intelligente di organizzare una partita. È una maniera filosofica di giocarsi una partita. Ora vedo soprattutto dei ritorni che diventano innovazioni come il gioco dell'Atalanta, del Sassuolo e del Verona. A parte i bergamaschi, ho citato squadre di seconda fascia dove c'è una sperimentazione e un'idea di calcio diverso. Nelle grandi squadre o per pigrizia mentale o per la presenza del fuoriclasse che ti condiziona è differente. Una volta erano le categorie inferiori che proponevano soluzioni nuove, ora i giovani allenatori hanno innestato novità che però non sono assolute. L'attuale calcio è pigro e conformista ma spulciando dal passato vengono riproposti sistemi di gioco di vario genere che sono validi.