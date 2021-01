Roma-Verona, il punto sulla squadra di Fonseca

I giallorossi, sempre senza Dzeko, recuperano Mkhitaryan. In porta torna Mirante

La Roma arriva alla sfida contro il Verona non nelle migliori situazioni: Il diverbio tra Dzeko e Fonseca non è ancora risolto (e l’attaccante bosniaco non giocherà contro il Verona, come già detto) e la rocambolesca vittoria dei giallorossi contro lo Spezia per 4-3 non ha ancora convinto l’ambiente romano.