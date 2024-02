Baroni: “Bella partita, il Verona ha messo in campo delle idee. Punto anche per il pubblico”

"La squadra ha metabolizzato il calcio che dobbiamo fare, abbiamo fatto una bella partita, mi è piaciuto anche Dani Silva che ha avuto un cliente scomodo come McKennie, loro andavano sempre in verticale. Abbiamo fatto pressione al loro palleggio, è mancata solo la ciliegina sulla torta, poi abbiamo finito con le due punte per non finire bassi, ci prendiamo questo punto anche per il nostro pubblico che ha visto una squadra che ha lottato, che va in campo divertendosi e con delle idee".