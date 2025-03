Come arriva il Parma alla sfida col Verona, la probabile formazione

Dopo la pausa per le nazionali, il Parma torna in campo per una sfida cruciale contro il Verona, in programma lunedì 31 marzo alle 18:30. Reduci dal pareggio con il Monza, i ducali occupano attualmente il 17° posto in classifica con 25 punti e sono a caccia di una vittoria per allontanarsi dalla zona retrocessione. In vista di un calendario impegnativo, quella contro l’Hellas sembra essere una sfida delicata per gli uomini di Chivu.