Il piano per completare il campionato di Serie A, voluto dai club, è mirato a riprendere la stagione il 2 maggio, chiudendola il 28 giugno.

Un calendario serrato, scandito dai turni infrasettimanali e senza soste.

Lo riporta “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola.

Tutto dipende dalla decisione dell’Uefa sul rinvio degli Europei al via, appunto, in giugno. La federazione continentale si esprimerà in merito martedì.