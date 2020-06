Sassuolo, con l’Inter è spettacolo: 3-3 clamoroso

Spettacolare 3-3 a San Siro tra Inter e Sassuolo.

I neroverdi, prossimi avversari, domenica a Reggio Emilia, del Verona, fermano sul pari la squadra di Antonio Conte, che si allontana così dalla rincorsa allo scudetto.

Partita piena di colpi di scena. Avanti il Sassuolo con Caputo, Lukaku su rigore piazza l’1-1, poi Biraghi raddoppia per l’Inter.

Nella ripresa, pazzesco errore sotto porta di Gagliardini. Il Sassuolo ringrazia e pareggia con Berardi, pure lui in rete dal dischetto. Borja Valero riporta in vantaggio l’Inter nel finale, ma la difesa nerazzurra perde Magnani poco dopo e il risultato non cambia più.