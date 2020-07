Si è aperta ieri la ventinovesima giornata di Serie A.

Vittorie in trasferta per la Lazio (2-1 con il Torino) e per la Juventus (3-1 sul campo del Genoa).

Continua, quindi, il testa a testa in vetta. Oggi si prosegue.

Alle 21.45 il Verona affronta al Bentegodi il Parma.

Questa la classifica aggiornata.