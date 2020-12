Silvestri: “Non so come ho fatto a parare, gara fantastica”

Al termine della vittoriosa sfida in casa della Lazio, Marco Silvestri ha parlato in conferenza stampa.

Così il portiere dell’Hellas: “Non so come ho fatto a prendere quel pallone, prestazione fantastica, tre punti incredibili. Verona in zona Europa? Sono alti i nostri obiettivi, la classifica la guarderemo più avanti”.

Poi: “Juric ci ha dato questa identità già dall’anno scorso quando era arrivato. I nuovi si sono integrati benissimo, vogliono tutti combattere. Il mister è la nostra bandiera. Tameze? Molto duttile, può giocare ovunque, è molto importante”.