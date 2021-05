Verona, l’impresa è possibile: 50 punti per superarsi

A tre giornate dalla fine, l'Hellas ha bisogno di 7 punti per battere lo score dell'anno scorso

Il Verona arriva alla 36esima giornata di Serie A con 43 punti in classifica: un bottino più che soddisfacente ma, ora, i gialloblu possono superarsi. La stagione 2019/2020 ha visto la squadra di Ivan Juric chiudere con 49 punti al nono posto: battere questo risultato deve essere l'obiettivo del Verona da qui alla fine della stagione. Il girone di ritorno ha regalato più amarezze che gioie, vero, ma adesso c'è l'occasione di completare al meglio un anno che comunque rimarrà nella storia per imprese come quelle contro Lazio e Atalanta , o i due pareggi contro la Juventus .

50 punti: impresa possibile? Il Verona dovrà affrontare, in ordine: Crotone, Bologna e Napoli. Due di queste saranno in trasferta, e forse è un bene visti i risultati recenti al Bentegodi. La domanda sorge spontanea quindi: l'Hellas ce la può fare? Difficile, ma non impossibile. Partendo dal presupposto ovvio che nulla nel calcio è impossibile, ma in questo caso non è impensabile che i gialloblu riescano a infilare in saccoccia almeno 7 punti. Più realisticamente, ci si può immagine uno scenario del genere: vincere contro Crotone e Bologna (che non lottano più per nulla) e pareggiare al Maradona contro i partenopei. Certo, tutto questo può accadere se la squadra di Juric tirerà fuori la stessa voglia di mangiarsi l'avversario che ha fatto vedere nel girone d'andata. Nelle ultime partite, le prestazioni non sono mancate: fortuna e bravura potranno aiutare i gialloblu nell'impresa.