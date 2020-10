Corrent: “Derby con il Vicenza, davanti c’è una squadra forte”

Nicola Corrent, allenatore della Primavera dell’Hellas, ha parlato della partita di domani con il Vicenza.

Intervistato dal canale web del Verona, ha detto: “Anzitutto mi aspetto una partita difficile ed equilibrata, perché il Vicenza ha iniziato la stagione con buoni risultati. In Coppa Italia ha superato al primo turno una squadra forte come l’Udinese, seppure ai rigori, e poi a Bologna è riuscito a pareggiare 3-3, venendo infine eliminato solo alla lotteria finale dei penalty. Insomma, si è dimostrato all’altezza anche di avversari che militano nella ‘Primavera 1’. E in campionato hanno vinto per 5-0 contro il Brescia… Insomma, avversario di qualità e di tutto rispetto. Ma questa constatazione non condizionerà il nostro approccio alla partita, che dovrà essere come sempre accompagnato da grande entusiasmo, voglia di giocare e determinazione nell’imporre le nostre qualità, che non sono poche.