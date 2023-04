Che Primavera! Roma battuta 5-2, spettacolo gialloblù

Grande vittoria per la squadra di Sammarco. Doppietta per Cazzadori, gol di Caia, Bragantini e Caia

Redazione Hellas1903

Tre punti di grande importanza quelli conquistati dai gialloblù contro la Roma - che si presentava al 'Sinergy Stadium' come terza forza del campionato Primavera 1 - battuta per 5-2 nella gara valida per la 25a giornata del campionato Primavera 1 TIM 2022/23.

Le reti del Verona sono state segnate da Caia, Bragantini, Florio e da Cazzadori, autore di una doppietta che hanno fissato il punteggio sul 5-0 dopo 49 minuti. Nella ripresa, per gli ospiti, Pisilli e Louakima hanno accorciato le distanze entrambi su calcio di rigore.

Venendo alla cronaca, splendida azione del Verona, dopo soltanto due minuti, con Bragantini che serve benissimo Bernardi sulla sinistra, il quale entra in area e crossa di prima: colpo di tacco di Cazzadori in acrobazia che termina di poco alto.

Un minuto più tardi, i ragazzi di mister Paolo Sammarco sfruttano l’ottimo inizio di partita e passano in vantaggio con il destro a giro di Caia che, su servizio di Cazzadori, controlla nella zona del vertice sinistro dell’area e insacca sotto l’incrocio dei pali più lontano.

La partenza dei gialloblù è delle migliori e, al 5’, arriva il raddoppio: Bragantini calcia direttamente in porta dai venticinque metri e sul suo mancino, potente e preciso, Del Bello non può nulla perché il pallone tocca la parte inferiore della traversa e finisce in rete.

Prova a reagire la Roma, all’8’, con la punizione dalla sinistra di Cassano che crossa in area e trova la testa di Silva, ma il pallone finisce alto.

Ritmi alti, tanta intensità e squadre già lunghe a metà primo tempo e la Roma prova ancora ad impensierire Boseggia, questa volta con Cherubini che converge da destra, il suo destro dal limite è potente, ma non preciso: pallone alto.

Al 27’, la Roma ha l’opportunità di rientrare in partita su calcio di rigore, ma Boseggia si distende e, in due tempi, neutralizza il destro a incrociare di Faticanti.

Sulla nuova azione del Verona, viene annullato il gol che sarebbe valso la doppietta di Caia e il 3-0 dei gialloblù.

Un minuto più tardi, nuovo tentativo dell'Hellas che questa volta ci prova con Florio da fuori area: destro che finisce però alto.

Contropiede perfetto dei gialloblù, Caia restituisce il favore a Cazzadori, lanciandolo nello spaio con un grande filtrante: il numero 22 vince il duello in velocità con Silva, supera Del Bello in uscita e appoggia in rete a porta sguarnita.

Ancora Boseggia, al 37’, compie un doppio intervento che nega la gioia del gol, prima sul destro a botta sicura, da distanza ravvicinata, di Majchrzak, e poi sulla ribattuta di Cassano, deviando in angolo.

Nuovo affondo del Verona e altro gol dei ragazzi di mister Paolo Sammarco, al 40’: Bragantini pesca il nuovo inserimento di Cazzadori tra i centrali della difesa della Roma, il quale realizza la propria doppietta personale battendo Del Bello da distanza ravvicinata, dopo che l’estremo difensore ospite aveva respinto la prima conclusione dell’attaccante gialloblù.

Il Verona approccia bene anche il secondo tempo con Caia che, al 47’, serve Cazzadori sulla sinistra, mancino potente a incrociare da posizione defilata che chiama Del Bello all'intervento di piede: il pallone torna in area dove Florio conclude con il sinistro calciando al volo, però, sopra la traversa.

Altro contropiede gialloblù, Bragantini si sovrappone sulla destra, rientra sul mancino e appoggia per l'accorrente Florio che, appena dentro l'area in zona centrale, segna il 5-0 del Verona calciando di prima con il destro sotto l'incrocio, cogliendo in contro tempo Del Bello sulla propria sinistra.

Al 56’, schema della Roma su calcio di punizione dal limite: Oliveiras tocca corto per Cassano sulla destra, il quale giunge sul fondo e crossa trovando il colpo di testa di Silva sul secondo palo, che però finisce fuori.

Ancora ospiti in avanti, al 59’, questa volta con il subentrato Padula che, dal lato sinistro dell'area, calcia a giro, ma Boseggia non si fa sorprendere: sulla ribattuta arriva Cassano che calcia a botta sicura, ma non trova il gol grazie al doppio intervento sulla linea, prima di El Wafi e poi di Boseggia.

Al 65’, Louakima rientra sul mancino e calcia dal limite dell'area, conclusione potente, ma centrale e Boseggia blocca in due tempi.

Due minuti più tardi, sempre Louakima ci prova dalla lunga distanza, questa volta con il destro: fallo di mano di Cazzadori e calcio di rigore per la Roma che viene trasformato da Pisilli, nonostante il tocco di Boseggia che però non riesce a parare il suo secondo penalty del match.

Nuovo calcio di rigore per la Roma, al 76’, questa volta per fallo di El Wafi su Padula, dal dischetto va Louakima che incrocia con il destro, Boseggia intuisce ma non riesce a respingere.

Break della Roma con Cassano che, all’84’, serve Cherubini sulla sinistra, il quale converge e calcia a giro: altro grande intervento di Boseggiache devia in angolo distendendosi sulla propria sinistra.

Due minuti più tardi, contropiede del Verona con Bernardi che porta palla nella metà campo avversaria, suggerisce per Larsen che, di prima, serve l'inserimento di Ebengué, il quale calcia con il destro a incrociare, ma lo fa in precario equilibrio e il pallone termina largo.

A un minuto dal novantesimo, destro di Larsen dal limite, Del Bello non riesce a bloccare e, per poco, sulla ribattuta Diao non riesce a ribadire in rete contrastato dalla difesa ospite.

L’ultima azione del match vede la Roma segnare grazie al colpo di testa di Padula, al 94’, annullato però per posizione di fuorigioco dello stesso numero 9 giallorosso.

Con questo successo, il Verona si porta a quota 29 punti in classifica, tornando alla vittoria dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali alla quale era giunto pareggiando per 1-1 in trasferta contro il Torino, quarta forza del campionato.

Il prossimo impegno dei gialloblù è in programma venerdì 7 aprile (ore 14) in trasferta contro il Cesena, gara valida per la 26a giornata di campionato Primavera 1 TIM 2022/23.

HELLAS VERONA-ROMA5-2

Rete: 3' Caia, 5' Bragantini, 32' e 40' Cazzadori, 49' Florio, 67' Pisilli (R), 76' Louakima (R)

fonte: hellasverona.it