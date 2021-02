Coppa Italia Primavera, per l’Hellas nei quarti c’è il Cagliari

Corrent dopo la vittoria con la Roma: "Bellissima partita, la squadra ha giocato molto bene"

La squadra sarda ha battuto per 3-1 il Bologna.

Nicola Corrent, allenatore del Verona, ha commentato sul canale ufficiale del club gialloblù la vittoria per 2-1 con la Roma: "Abbiamo conquistato un grande risultato giocando una bellissima partita, non dico perfetta, perché la perfezione non può esserci, ma la prova della squadra è stata davvero ottima".