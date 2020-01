Coppa Italia Primavera, Verona in semifinale: battuto in rimonta il Frosinone

La Primavera del Verona batte 3-1 in rimonta il Frosinone all’Antistadio e si guadagna le semifinali di Coppa Italia. Le reti nel secondo tempo di Brandi, Lucas Felippe e Yeboah sono state decisive per ribaltare il risultato, dato che gli ospiti avevano chiuso in vantaggio la prima frazione con il gol di Luciani.

Questo il tabellino dettagliato del match:

HELLAS VERONA-FROSINONE 3-1 (0-1)

Marcatori: 41′ Luciani (F), 52′ Brandi (HV), 64′ Lucas Felippe rig. (HV), 82′ Yeboah (HV)

Hellas Verona: Aznar (44′ Ciezkowski), Gresele, Udogie (88′ Corradini), Dal Cortivo, Lucas Felippe, Calabrese, Bertini (76′ Turra), Brandi, Sane, Jocic (76′ Pierobon), Yeboah. A disposizione: Bernardinello, Esajas, Bracelli, Squarzoni, Zingertas, Amayah, Fontana. Allenatore: Corrent.

Frosinone: Trovato, Nigro (76′ Merola), Tonetto, Vecchi, Verde, Giordani, Venturini (84′ Coccia), Santi, Luciani, Obleac (84′ Orlandi), Vitalucci. A disposizione: Salvati, Esposito, Di Razza, De Florio, Selvini, Altobello. Allenatore: Marsella.

Ammoniti: Brandi (HV), Aznar (HV), Sane (HV)

Arbitro: Luca Angelucci (sez. Foligno); assistenti: Andrea Bianchini (sez. Perugia) e Antonio D’Angelo (sez. Perugia).