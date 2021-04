Corrent: “Carichi e entusiasti per la semifinale con la Lazio”

L'allenatore della Primavera dell'Hellas: "Grande attenzione e un pizzico di fortuna per passare il turno"

Prosegue Corrent: "Le gare di Coppa come queste non hanno margini di errore perché ci si gioca tutto in 90 minuti, e quindi gli espisodi sono ancora più determinanti. Servirà una prestazione di alto livello, un pizzico di fortuna e la prontezza di far girare gli episodi chiave in nostro favore. L'emozione di giocare queste partite? Di sicuro è una semifinale di una competizione affascinante, di grande stimolo ma anche di grande visibilità per i ragazzi, che hanno la possibilità di misurarsi con formazioni importanti della Primavera 1. Una partita come questa non può far altro che caricarci ulteriormente e darci grande entusiasmo".