Corrent confermato: sarà alla guida della Primavera fino al 2022

Hellas Verona FC è lieto di comunicare il rinnovo di contratto, sino al 30 giugno 2022, di mister Nicola Corrent, che sarà quindi alla guida della formazione Primavera gialloblù anche nelle prossime due stagioni.

La prosecuzione del rapporto professionale fra Hellas Verona FC e Nicola Corrent è la naturale conseguenza della piena soddisfazione del Club gialloblù per l’ottimo lavoro svolto nel corso della stagione 2019-2020 dal 41enne allenatore veronese, capace di ottenere ottimi risultati sia a livello di squadra, dove spicca la storica finale di Coppa Italia raggiunta nello scorso mese di febbraio, sia sul piano della valorizzazione dei singoli calciatori, alcuni dei quali hanno gravitato attorno alla Prima Squadra, sino ad aggregarsi ad essa, così come testimoniano significativamente il debutto in Serie A TIM – a Brescia – di Lucas Felippe e la recente convocazione di Christian Pierobon, che si è aggiunta a quelle precedenti di Destiny Udogie e Bogdan Jocic ma anche a quella dell’Under 17 Filippo Terracciano, allenatosi regolarmente con mister Corrent nelle scorse settimane.

fonte: hellasverona.it