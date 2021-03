Corrent: “Cremonese fortissima, noi ci siamo”

L'allenatore della Primavera gialloblù: "Sarà una sfida al vertice, ci vuole grande concentrazione"

"I risultati raccolti fin qui dalla Cremonese non sono un caso. Si tratta di una squadra molto organizzata in entrambe le fasi: subisce pochissimi gol ed è pericolosa in fase offensiva e in quella di possesso. Io però sono orgoglioso di quanto sta facendo la mia squadra, che domani dovrà affrontare con la massima concentrazione un'avversaria meritatamente ai vertici della classifica".