Corrent: “Finale di Coppa Italia storica, la giochiamo per la città”

Nicola Corrent, allenatore della Primavera dell’Hellas, attesa dalla finale di Coppa Italia del 26 agosto con la Fiorentina, ha parlato alla radio ufficiale del club gialloblù.

Queste le sue dichiarazioni: “La finale? Questa gara è un evento storico per il Club, siamo orgogliosi di aver raggiunto questo risultato per la prima volta nella nostra storia e ora vogliamo viverla al massimo. Come la stiamo preparando? E’ una progressione giornaliera, un lavoro quotidiano per portare tutti i ragazzi allo stesso livello fisico, avendo vissuto in modo differenziato gli scorsi mesi. C’era tanto bisogno di tornare a respirare l’aria dello spogliatoio, di questo sono molto contento, e i ragazzi stanno lavorando molto bene. La Fiorentina? Detiene il trofeo ed è una squadra che a livello di rosa può avere qualcosa in più, ma le armi del Verona restano sempre le stesse: entusiasmo, spirito di gruppo e grande compattezza. Ai ragazzi sto chiedendo di non pensare al domani ma solo al quotidiano, a questa partita e non alla strada che tanti di loro potranno intraprendere subito dopo. Quello che sicuramente ci mancherà è il pubblico, sugli spalti tra viola e gialloblù sarebbe stata una bella festa, ma i nostri cuori saranno vicini perché è una partita storica che vogliamo condividere, anche a distanza, con tutta la città”.