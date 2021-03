Corrent: “Grande vittoria con la Cremonese, andiamo avanti così”

Il tecnico gialloblù: "Orgoglioso di questa squadra, non molla mai"

Nicola Corrent, allenatore della Primavera dell'Hellas, parla ai microfoni del canale ufficiale del club dopo la vittoria per 2-1 con la Cremonese.

Dice il tecnico: "Sono molto contento per come la squadra ha interpretato la partita. Giocavamo con una formazione che non aveva mai perso e c'era un motivo se era così. I ragazzi sono stati bravi".