Corrent: “Pordenone battuto due volte, ma sarà una partita dura”

Il tecnico della Primavera: "Noi bene, ma possiamo fare di più"

Dice il tecnico gialloblù al sito ufficiale del club: "Affronteremo un avversario che sa difendersi con ordine, ma che ha anche qualità a centrocampo e in fase offensiva. Per questo noi dovremo interpretare al meglio la partita, concretizzando il più possibile e offrendo loro pochi spunti sulle ripartenze. I precedenti, entrambi vittoriosi? Furono due gare diverse, ma da ambedue possiamo imparare qualcosa: in Coppa faticammo a sbloccarla, cosa che non deve accadere domani, mentre in campionato vincemmo 5-2, ma andando in svantaggio".

Aggiunge Corrent: "La capacità di 'adattarsi alla partita' come arma in più? Di sicuro, per quanto mi riguarda, una squadra forte è in grado di non smarrire le proprie caratteristiche, pur adattandosi alla situazione contingente e al tipo di avversario. Con la Reggiana ci siamo riusciti bene, ma credo che questa squadra possa fare di più. Per questo sarà importante l'atteggiamento in ogni gara, da qui in avanti"