Corrent: “Verona a Roma con coraggio”

“Questa è una squadra che, per caratteristiche, non è votata a restare chiusa dietro e aspettare. Dovremo proporci, andare in avanti appena ne avremo l’occasione, seguendo il nostro atteggiamento. Poi, è chiaro, quando ci sarà da coprirsi sarà necessario farlo persino con chi resterà in panchina…”.

Queste le parole di Nicola Corrent, intervistato da “La Gazzetta dello Sport” oggi in edicola, prima della semifinale di ritorno di Coppa Italia Primavera tra il Verona e la Roma, al via oggi alle 14 nella capitale.

Aggiunge Corrent: “Sono più forti, questo è ovvio. Sarà difficile, complicato. All’andata hanno lasciato per strada qualcosa, magari non ci conoscevano sotto determinati aspetti, diversamente da quanto sarà per il ritorno. L’affrontiamo con coraggio”.