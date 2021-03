Doppio Cancellieri, bis di Yeboah, Elvius gol: Primavera, 5-2 al Cittadella

Hellas travolgente: quinta vittoria di fila in campionato, primo posto confermato

L’Hellas fa 5 su 5 in campionato e non sembra volersi fermare. I gialloblù iniziano la partita con l’atteggiamento giusto, senza risparmiare il Cittadella.

L’attaccante ex Roma è l’incubo della corsia destra del Cittadella e al 13’ arriva il suo marchio di fabbrica: sempre bravo a rientrare sul mancino, mette in mezzo una palla insidiosa che, in un rimpallo fortunoso, finisce sul petto di Yeboah e fa 1-0 per i gialloblù.