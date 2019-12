Giovanili, al via la GLS Christmas Cup

Ai nastri di partenza la GLS-Christmas Cup, la ‘due-giorni’ di sport e beneficenza voluta da GLS Enterprise per raccogliere fondi a favore di ABEO Verona insieme all’ASD Ex Calciatori gialloblù. Anche l’Hellas Verona FC ha risposto presente, ospitando la manifestazione sui campi del proprio Settore Giovanile e partecipando al torneo con la categoria Under 14. I giovani allenati da mister Alessandro Viviani, freschi vincitori dell’Audi Cup a Tblisi, si misureranno con i pari età di Parma, Atalanta, Monza, Alessandria e Vicenza, dando anche il via alla manifestazione venerdì 27 dicembre all’Antistadio (ore 10.30) nella gara inaugurale contro il Monza.

Elemento centrale dell’evento sportivo sarà la presenza, all’ingresso dell’Antistadio e dell’Olivieri Stadium di via Sogare, di rappresentanti dell’ASD Ex Calciatori dell’Hellas Verona, che raccoglieranno le libere offerte degli spettatori, da devolvere interamente ad ABEO Verona per l’assistenza e i macchinari necessari ai piccoli pazienti del reparto oncoematologico dell’Ospedale di Borgo Trento a Verona. Sempre con libera offerta, saranno disponibili gli apprezzati calendari 2020 dell’ASD.

GLS CHRISTMAS CUP – GLI INDIRIZZI

ANTISTADIO GUIDO TAVELLIN – piazzale Olimpia, 5, 37138, Verona

OLIVIERI STADIUM – via Sogare, 10, 37138, Verona

GLS CHRISTMAS CUP – IL PROGRAMMA

VENERDì 27 DICEMBRE

10.30 – Hellas Verona-Monza (Antistadio)

10.30 – Atalanta-Vicenza (via Sogare)

12 – Alessandria-[Perdente Hellas Verona-Monza] (Antistadio)

12 – Parma-[Perdente Atalanta-Vicenza] (via Sogare)

15.45 – Alessandria-[Vincente Hellas Verona-Monza] (Antistadio)

15.45 – Parma-[Vincente-Atalanta-Vicenza] (via Sogare)

SABATO 28 DICEMBRE

9.45 – Finale 5°-6° posto (Antistadio)

11 – Finale 3°-4° posto (Antistadio)

12.30 – Finale 1°-2° posto (Antistadio)

14.00 – Premiazioni (Antistadio)

