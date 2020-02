Giovanili Hellas, i risultati del fine settimana

Tantissimi incontri emozionanti quelli che hanno caratterizzato l’ultimo weekend del nostro Settore Giovanile. Partendo dai più grandi: la Primavera ha superato lo Spezia all’Antistadio con un rotondo 3-0 grazie alla doppietta di Lucas e al gol di Sane. Successo importante questo – specialmente sul piano delle motivazioni – che ha consentito ai ragazzi di mister Nicola Corrent di scavalcare l’Udinese per riprendersi il terzo posto in classifica.

La stessa posizione occupata dagli Under 17, che nel fine settimana hanno avuto la meglio sul Cittadella calando il poker con Florio, Dentale e Bragantini (doppietta per lui). A riposo l’Under 16 così come l’Under 15. Hellas Verona-Cittadella è stato il confronto che ha interessato anche gli Under 14, con i gialloblù vittoriosi per 2-0 in virtù dei centri di Soragni e Izu. Soddisfazioni anche per i più piccoli Under 13, protagonisti di un roboante 4-1 inflitto ai danni del Padova ‘B’.

fonte: hellasverona.it