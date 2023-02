Giovanili Hellas, i risultati del fine settimana

Primavera sconfitta per 3-0 dal Bologna, l'Under 18 vince col Parma. Under 17, pari con il Cittadella

La Primavera di mister Paolo Sammarco è stata sconfitta per 3-0 dal Bologna in trasferta: reti dei rossoblù segnate Corazza, Anatriello e Rosetti.

Seconda vittoria consecutiva, invece, per l'Under 18 di mister Alessandro Montorio che, dopo aver sconfitto la SPAL, ha superato per 3-2 in trasferta anche il Parma. Per i gialloblù hanno segnato Nitri, Diao - alla sua 13a rete in stagione che lo rende così l'attuale capocannoniere del campionato - e Trevisan.