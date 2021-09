Giovanili Hellas, i risultati. Under 18 super con la Sampdoria

I gialloblù di Saviolo vincono per 3-0 all'antistadio. Sconfitte per Primavera, Under 17 e Under 16

Redazione Hellas1903

Nel fine settimana, con la Primavera, superata per 2-0 in casa dal Lecce, sono scese in campo le altre formazioni del Settore Giovanile gialloblù che militano nei campionati a carattere nazionale.

L'Under 18 di mister Nicola Saviolo ha debuttato in campionato, superando la Sampdoria per 3-0 all'Antistadio, grazie alle reti di Minnocci, Rigo e Patanè, nel posticipo di lunedì pomeriggio (le immagini in basso).

Trasferta senza punti invece per l'Under 17, sconfitta 4-2 dalla SPAL, nella 2a giornata di campionato. In gol per i gialloblù, Eke e Valenti.

Test match, conclusosi 3-0 per l'Inter, per l'Under 16, che ha messo ulteriori minuti nelle gambe in vista del debutto in campionato di domenica 26 settembre sul campo dell'Udinese, dove è attesa anche l'Under 15 gialloblù, che in amichevole ha invece superato il Sassuolo in trasferta col punteggio finale di 2-1. A segno per la squadra di mister Francesco Caldara, Stella e Eyeh.

fonte: hellasverona.it