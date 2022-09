Giovanili Hellas, il programma del fine settimana

Seconda giornata di campionato per l' Under 18 di mister Paolo Sammarco , che affronterà il Venezia nel pomeriggio di lunedì 26 settembre ( ore 15) all'Antistadio 'Tavellin'.

Debutto in campionato, invece, sia per l'Under 16 di mister Francesco Caldana, sia per l'Under 15 di mister Alessandro Viviani, che affronteranno il Milan all'Antistadio nella giornata di domenica. I più grandi giocheranno alle ore 15.30, mentre i più piccoli alle ore 11.30.