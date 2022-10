Giovanili Hellas, il programma del fine settimana

Under 18 in trasferta domenica col Torino, Under 17 con il Cittadella. Primavera in campo lunedì in casa col Cesena

Redazione Hellas1903

Fine settimana ricco di sfide per il Settore Giovanile gialloblù, che oltre alla Primavera - impegnata alle ore 15 di lunedì 24 ottobre contro il Cesena al 'Sinergy Stadium, nel posticipo della 9a giornata - vedrà in campo le formazioni impegnate nei campionati nazionali e quelle dell'Attività di base.

A partire dall'Under 18, per la prima volta guidata da mister Alessandro Montorio, che sfiderà il Torino domenica 23 ottobre, alle ore 11.30, al campo 'Cit Turin' del capoluogo piemontese.

Trasferta sul campo del Cittadella per l'Under 17 di coach Mauro Coppini, in campo alle ore 15.30 di domenica al campo 'Sant'Andrea 2' di Tombolo, in provincia di Padova.

L'avversario dell'Under 16 di mister Francesco Caldana e dell'Under 15 di mister Alessandro Viviani sarà invece l'Udinese: entrambe le squadre giocheranno domenica in provincia di Gorizia, con i più grandi impegnati allo stadio 'Colaussi' di Gradisca d'Isonzo (ore 12) e i più piccoli al campo comunale 'Mian' di Cormons, alle 12.30.

Di seguito, il programma dell'Attività di base: l'Under 14 allenata da Thomas Vicenzi giocherà domenica alle ore 12.15 e sarà ospite della Triestina allo 'Comunale Rocco' di Trieste, nello stesso giorno in cui l'Under 13 di coach Jacopo De Paolini giocherà contro il Vicenza, alle ore 11.30, al campo comunale cittadino di via Calvi.

Gli Esordienti 2011 di mister Enrico Donadoni affronteranno quindi il Villafranca all'Antistadio 'Tavellin' nel pomeriggio di domani, sabato 22 ottobre, col fischio d'inizio del match fissato alle ore 18. A riposo dagli impegni di campionato gli Esordienti 2012 allenati da Daniele Marchi, mentre i Pulcini 2013 di coach Matteo Zonta giocheranno in trasferta contro il Nogara. La sfida è in programma alle ore 15 di sabato al campo comunale di via Nenni, a Nogara.

Nello stesso giorno, e alla stessa ora, giocheranno i Pulcini 2014 guidati da Daniele Fedrigo, attesi però alla sfida contro l'Avesa che si terrà al campo comunale di via Nievo, a Verona. Sabato mattina, alle ore 10, spazio ai Primi Calci 2015: i piccoli gialloblù di mister Nicola Radaellisfideranno il Pescantina al centro 'Don Calabria'.

fonte: hellasverona.it