Giovanili Hellas, il programma del fine settimana

Primavera in campo domenica al Sinergy Stadium, Under 17 in trasferta con l'Udinese

Redazione Hellas1903

Ultimo weekend di gare in questo mese di gennaio per il Settore Giovanile gialloblù che, come accaduto nello scorso fine settimana, scenderà in campo con tutte le sue formazioni dalla Primavera fino all'Under 15.

Undicesima giornata di campionato per l'Under 15 di mister Alessandro Viviani che, domenica 29 gennaio (ore 11), sarà impegnata all'Antistadio 'Tavellin' contro il Venezia: la gara sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Hellas Verona Giovanili.

Seguirà poi la Primavera di mister Paolo Sammarco, che alle ore 13 di domenica, riceverà il Cagliari al Sinergy Stadium in occasione della 16agiornata, la penultima del girone d'andata.

Trasferta in Friuli, invece, per l'Under 17 di mister Mauro Coppini che, alle ore 15 di domenica affronterà l'Udinese allo Stadio Comunale di Precenicco (UD).

In contemporanea, sempre alle ore 15 di domenica, l'Under 16 di mister Francesco Caldana sfiderà il Venezia all'Antistadio per l'11a giornata di campionato.

L'ultima a giocare, in ordine di tempo, sarà l'Under 18 di mister Alessandro Montorio, che nel posticipo di lunedì 30 (ore 14.30) affronterà il Torino all'Antistadio nel match valido per la 14a giornata di campionato.

Infine, per quanto riguarda l'Attività di Base, gara contro la Triestina per l'Under 14 di mister Thomas Vicenzi, in programma alle ore 14.30 di domenica al Campo Sportivo Comunale di San Giovanni Lupatoto.

fonte: hellasverona.it