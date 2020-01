Giovanili Hellas, il punto dopo le partite del fine settimana

Il ritorno in campionato della Primavera non ha sorriso ai ragazzi di mister Nicola Corrent: sul campo della SPAL è arrivata la sconfitta per 2-0 contro gli estensi, distanti ora soltanto 1 punto dal secondo posto occupato proprio dai gialloblù. Grande risultato, invece, quello raccolto dagli Under 17, vittoriosi nel derby contro il Chievo per 2-0 grazie ai sigilli di Terracciano e Florio.

Si è conclusa in pareggio la trasferta a Venezia sia degli Under 16 che degli Under 15: 2-2 per i primi, grazie ai gol di Pasini e Dentale, mentre per i secondi è stato decisivo Formichetti nell’1-1 finale. Prova convivente degli Under 14, che a Trieste si sono imposti per 4-1 contro i padroni di casa grazie alle firme di Ulmi, Ceriani, Obed e Soragni.

Gara amichevole, invece, quella che ha visto impegnati gli Under 13: contro il Team Gambarogno i gialloblù hanno dilagato, chiudendo il match con un debordante successo per 9-0 in virtù del poker di Stella, della doppietta di Enrico Minucelli, oltre ai centri i Viviani, Giuliari e Filippo Minucelli.